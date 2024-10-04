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Рост цен на бензин замедлился в Татарстане

В Татарстане с 23 по 30 сентября замедлился рост цен на бензин после наблюдавшегося ранее ощутимого подорожания. Это следует из данных Татарстанстата.

Бензин премиальных марок (АИ-98 и выше) в республике вырос в цене на 15 копеек (на 0,19%), с 76,45 до 76,60 рубля за литр.

Дизельное топливо стало дороже на 6 копеек (на 0,08%), его цена увеличилась с 62,01 до 62,07 рубля за литр.

При этом бензин марки АИ-92 подорожал всего на одну копейку, с 51,67 до 51,68 рубля за литр. Цена бензина АИ-95 и вовсе осталась неизменной — 56,50 рубля за литр.

В результате, согласно данным Росстата, средняя цена бензина за последнюю неделю сентября в Татарстане выросла всего на одну копейку, с 54,11 до 54,12 рубля за литр.

В целом по стране бензин за это время подорожал на 0,1% (с 58,62 до 58,72 рубля за литр), тогда как стоимость дизельного топлива увеличилась лишь на 3 копейки (с 66,94 до 66,97 рубля за литр).

топливо