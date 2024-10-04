План строительства дублера Кольцовского тракта утвердил мэр Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания и планировки территории для строительства дублера Кольцовского тракта. Новая дорога протяженность 830 метров пройдет параллельно существующей трассе и соединит улицы Химмашевскую и Славянскую.
«Дублер будет иметь 2 полосы шириной 3,5 метра, по обе стороны от нее расположатся трехметровые тротуары и велосипедные дорожки», — уточнили в городской администрации.
Также проектом предусмотрено строительство улицы Новой-2, которая расположится перпендикулярно дублеру и послужит заездом в частный сектор. Реализовать проект планируют к 2045 году.