Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План строительства дублера Кольцовского тракта утвердил мэр Екатеринбурга

Дорогу протяженностью 830 метров планируют построить до 2045 года.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания и планировки территории для строительства дублера Кольцовского тракта. Новая дорога протяженность 830 метров пройдет параллельно существующей трассе и соединит улицы Химмашевскую и Славянскую.

«Дублер будет иметь 2 полосы шириной 3,5 метра, по обе стороны от нее расположатся трехметровые тротуары и велосипедные дорожки», — уточнили в городской администрации.

Также проектом предусмотрено строительство улицы Новой-2, которая расположится перпендикулярно дублеру и послужит заездом в частный сектор. Реализовать проект планируют к 2045 году.