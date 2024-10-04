В Апастовском районе Татарстана построят крупнейшую в Татарстане птицефабрику. Об этом в ходе беседы сообщил глава района Айрат Зиганшин.
По словам Зиганшина, новая птицефабрика сможет выпускать до 655 миллионов куриных яиц ежегодно. Инвестором проекта является «Ак Барс Холдинг». Финансирование составит 11 миллиардов рублей.
Как отметил спикер, в районе реализуется пять инвестиционных проектов на сумму 15 миллиардов рублей. В скором времени ожидается поступление около четырех миллиардов инвестиций.
Напомним, в Казани здание бывшей фабрики «Адонис» включат в федеральный реестр ОКН. Объект построили в