Эксперты ухудшили свои прогнозы по поводу курса тенге

Примечательно, что на этом фоне изменились и ожидания по поводу базовой ставки. Если ранее ожидалось, что ее медианное значение на текущий год составит 14,5%, то теперь прогноз вырос до 14,6%. Аналогичный рост ожидается и в последующие годы: до 12% — в 2025 году и до 10,1% — в 2026 году.