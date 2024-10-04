Власти снова отказали застройщику в возведении высоток у кинотеатра «Самара»

«Отказать в связи с отсутствием обоснования, что конфигурация земельного участка, инженерно-геологические и иные характеристики земельного участка не благоприятны для застройки и не позволяют осуществить строительство многоквартирного дома с соблюдением установленного параметра по количеству парковочных мест», — говорится в документе.