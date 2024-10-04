Олбани
+10°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти снова отказали застройщику в возведении высоток у кинотеатра «Самара»

Застройщик хотел построить ЖК с урезанным количеством парковочных мест на улице Стара-Загора в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Власти Самары 4 октября вновь отказали застройщику в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства ЖК «Дом у озера» на улице Стара-Загора, 249а. Речь шла о возведении домов с урезанным количеством парковочных мест. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Отказать в связи с отсутствием обоснования, что конфигурация земельного участка, инженерно-геологические и иные характеристики земельного участка не благоприятны для застройки и не позволяют осуществить строительство многоквартирного дома с соблюдением установленного параметра по количеству парковочных мест», — говорится в документе.

Судя по проекту, для строительства предназначался участок площадью 2406 квадратных метров. Интересно, что за день до этого мэрия отменила предыдущее постановление, которое также отказывало компании в возведении зданий с урезанными парковками.

Отмена документа временно открыла возможность для застройки района у кинотеатра «Самара», однако новое постановление снова остановило инициативу компании.

строительство