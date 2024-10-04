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Росстат назвал среднюю зарплату жителей Башкирии в 2024 году

По данным статистики, в первые семь месяцев жители республики получали ежемесячно в среднем 64 218 рублей.

Росстат назвал среднюю зарплату жителей Башкирии в 2024 году. По данным статистического ведомства, в первые семь месяцев жители республики получали ежемесячно в среднем 64 218 рублей.

Сообщается, что эта сумма больше средней заработной платы за этот же период в 2023 году на 17,7%.

Отметим, что в целом по стране средняя зарплата составила 83 817 рублей. В ПФО самые высокие зарплаты были зафиксированы у жителей Татарстана −70 270 рублей и Пермского края — 59 564 рубля. Самые маленькие зарплаты в Мордовии — 54 190 рубль в месяц.

К слову, средняя зарплата в Москве составляет 153 322 рубля. Самая большая оплата труда у работников Чукотском автономном округе, она составляет 179 934 рубля.

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