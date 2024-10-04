Первый строящийся на Дальнем Востоке ярусолов спущен на воду

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября, ФедералПресс. На Восточной верфи Амурского судостроительного завода спустили на воду первый строящийся на Дальнем Востоке ярусолов «Наггет» проекта 03142. Об этом сообщила Объединенная судостроительная корпорация, в составе которой работает верфь.