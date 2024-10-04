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Первый строящийся на Дальнем Востоке ярусолов спущен на воду

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября, ФедералПресс. На Восточной верфи Амурского судостроительного завода спустили на воду первый строящийся на Дальнем Востоке ярусолов «Наггет» проекта 03142. Об этом сообщила Объединенная судостроительная корпорация, в составе которой работает верфь.

Рыболовное судно имеет ледовый класс КМ (*) Ice2, это означает, что оно может регулярно использоваться в условиях мелкобитого льда толщиной до 0,5 метра. Валовая вместимость ярусолова достигает 1287 тонн.

Судно будет эксплуатироваться для добычи рыбы ярусным ловом — это самый щадящий для водной экосистемы способ рыбного промысла.

Ярусолов представляет собой универсальный модульный комплекс для переработки, заморозки и хранения рыбы в разделанном и неразделанном виде, а затем транспортироваться в порт.