Первый строящийся на Дальнем Востоке ярусолов спущен на воду

Рыболовное судно имеет ледовый класс КМ (*) Ice2, это означает, что оно может регулярно использоваться в условиях мелкобитого льда толщиной до 0,5 метра. Валовая вместимость ярусолова достигает 1287 тонн.
Судно будет эксплуатироваться для добычи рыбы ярусным ловом — это самый щадящий для водной экосистемы способ рыбного промысла.
Ярусолов представляет собой универсальный модульный комплекс для переработки, заморозки и хранения рыбы в разделанном и неразделанном виде, а затем транспортироваться в порт.