Олбани
+11°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Кубани рассказал о выплатах учителям за подготовку стобалльников

Вениамин Кондратьев поблагодарил педагогов за успешную работу.

Источник: администрация Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram (18+) рассказал о финансовой поддержке учителям, подготовившим учеников-стобалльников по ЕГЭ. По итогам экзаменационной кампании 2024 года выплаты получат 274 педагога из 40 районов Кубани, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Глава региона подчеркнул, что премии в размере 100 тысяч рублей педагоги уже начали получать.

— Эти успехи наших ребят на экзаменах — результат многолетнего труда педагогов, их терпения и настойчивости, совместной с учениками работы над ошибками и преданности своей профессии, — написал Вениамин Кондратьев.

Губернатор уточнил, что среди получателей выплат за стобалльников есть те, кого премируют за высокие достижения учеников не в первый раз.

— Благодарен всем учителям нашего края за их неоценимый вклад в успех наших ребят, — обратился к педагогам глава края.

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о введении новой региональной надбавки для педагогов — надбавка в размере пяти тысяч рублей будет начисляться ежемесячно учителям школ и воспитателям с 1 января 2025 года.

образование