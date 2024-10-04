Глава Кубани рассказал о выплатах учителям за подготовку стобалльников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram (18+) рассказал о финансовой поддержке учителям, подготовившим учеников-стобалльников по ЕГЭ. По итогам экзаменационной кампании 2024 года выплаты получат 274 педагога из 40 районов Кубани, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Глава региона подчеркнул, что премии в размере 100 тысяч рублей педагоги уже начали получать.
— Эти успехи наших ребят на экзаменах — результат многолетнего труда педагогов, их терпения и настойчивости, совместной с учениками работы над ошибками и преданности своей профессии, — написал Вениамин Кондратьев.
Губернатор уточнил, что среди получателей выплат за стобалльников есть те, кого премируют за высокие достижения учеников не в первый раз.
— Благодарен всем учителям нашего края за их неоценимый вклад в успех наших ребят, — обратился к педагогам глава края.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о введении новой региональной надбавки для педагогов — надбавка в размере пяти тысяч рублей будет начисляться ежемесячно учителям школ и воспитателям с 1 января 2025 года.