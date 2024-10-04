«Газета.Ru» перечислила все осенние новинки российского авторынка

Кроссовер по-прежнему будет доступен с двумя силовыми агрегатами — турбомотором 1.5 на 147 л.с. в связке с вариатором и мотором 1.6 мощностью 150 л.с., который агрегатируется с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Уже сейчас Omoda C5 оснащается бесключевым доступом, круиз-контролем и набором систем активной безопасности.