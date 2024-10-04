В Татарстане средняя зарплата выросла до 70,3 тысячи рублей

В Татарстане в январе-июле реальная зарплата выросла на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средняя — на 20,1%. Соответствующая информация содержится в докладе о социально-экономическом положении республики.
Согласно исследованию, больше всего в июле получали специалисты в области информации и связи. Этот показатель составил 125,3 тысячи рублей.
Также в этот список попали сотрудники научных исследований и разработок, сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. Они зарабатывали 124,6 тысячи и 120,6 тысячи рублей соответственно.