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В Татарстане средняя зарплата выросла до 70,3 тысячи рублей

Это на 20,1% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в январе-июле реальная зарплата выросла на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средняя — на 20,1%. Соответствующая информация содержится в докладе о социально-экономическом положении республики.

Согласно исследованию, больше всего в июле получали специалисты в области информации и связи. Этот показатель составил 125,3 тысячи рублей.

Также в этот список попали сотрудники научных исследований и разработок, сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. Они зарабатывали 124,6 тысячи и 120,6 тысячи рублей соответственно.