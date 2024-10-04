Для омичей закупают транспортные карты и терминалы

Вчера, 3 октября, омское АО «Пассажирсервис» объявило торги на закупку транспортных смарт-карт и транспортных терминалов. Оба лота выставлены на портале ЕГИС Госзакупки.
За 216 700 рублей АО «Пассажирсервис» планирует закупить 10 тысяч карт «Омска». Из них 4000 штук общих, 3000 школьных, 2000 пенсионных и 1000 студенческих. Карты необходимо поставить до 20 декабря.
Вторая закупка объявлена на гораздо большую сумму. За 50 транспортных терминалов заказчик готов заплатить более 1 371 133 рублей.
Терминалы должны работать с программным обеспечением «Удобный маршрут», подходить для приложений «Золотая корона», «УЭК», «Стрелка» и других, а также для кондукторов.
Заявки принимаются до 11 октября, итоги подведут 14-го.