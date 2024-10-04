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Минниханов и Алиханов осмотрели машиностроительную выставку Татарстана

Выставку продукции машиностроителей Татарстана в Набережных Челнах осмотрели Раис РТ Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Источник: ИА Татар-информ

Центральным экспонатом стал вертолет «Ансат», установленный рядом со входом в органный зал, где прошли праздничный концерт и награждение работников отрасли.

При этом большую часть выставки отвели, конечно же, КАМАЗу. Автогигант оказался представлен более чем десятью различными моделями, причем не только привычными грузовиками и тягачами, но и полноприводным автобусом и гоночной машиной.

Отдельную часть экспозиции заняла агропромышленная и строительная техника, представленная различными моделями тракторов с множеством насадок для всевозможных видов работ. Тут же разместили посевной комплекс «Агратор» и самоходный опрыскиватель.

Рядом с агротехникой поставили автомобиль со скрытым бронированием и защищенный санитарный автомобиль тактического звена, а также различные модели отечественных двигателей, автобусы в газомоторном исполнении и грузовой электромобиль.

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