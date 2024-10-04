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В Омске на Левобережье началось строительство фиджитал-центра

Ради нового спортивного объекта с улицы Конева пересадили деревья.

Источник: Комсомольская правда

На улице Конева в Омске началось строительство фиджитал-центра. Объект возводится по федеральной программе «Бизнес-спринт».

«Центр будет совмещать в себе киберспортивный клуб и “умную” спортивную площадку, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом и воркаутом», — сообщил в своем-телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.

Новый спортивный объект разместится рядом с ФОКом. Ради него с места будущего строительства пересадили более 200 деревьев. Стоимость работ составила 3, 1 млн рублей. Изначально их планировали просто снести, однако уничтожить молодые здоровые деревья не дала городская комиссия по сносу и обрезке зеленых насаждений.

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