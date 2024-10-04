В Омске на Левобережье началось строительство фиджитал-центра

Новый спортивный объект разместится рядом с ФОКом. Ради него с места будущего строительства пересадили более 200 деревьев. Стоимость работ составила 3, 1 млн рублей. Изначально их планировали просто снести, однако уничтожить молодые здоровые деревья не дала городская комиссия по сносу и обрезке зеленых насаждений.