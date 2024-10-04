Более 90 тысяч рублей готовы платить инженерам в Краснодаре

Одной из причин роста зарплат в этой сфере является увеличение спроса на автомобили. По данным Авито Авто, летом текущего года количество объявлений о продаже новых легковых автомобилей выросло на 43,5% по сравнению с прошлым годом, а спрос — на 14,8%. Также увеличивается срок владения транспортными средствами, что делает специалистов по ремонту и обслуживанию всё более востребованными.