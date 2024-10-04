Более 90 тысяч рублей готовы платить инженерам в Краснодаре

Также стоит отметить заметный рост зарплат у сотрудников складов и производственных линий — на 28%. В третьем квартале текущего года средняя предлагаемая заработная плата для кандидатов составила 67 340 рублей в месяц при условии полной занятости.
В тройку лидеров по увеличению средних зарплат вошли специалисты в области ремонта и обслуживания автомобилей. В третьем квартале текущего года работодатели стали предлагать новым сотрудникам на 24% больше (104 360 рублей), чем в аналогичном периоде прошлого года.
Одной из причин роста зарплат в этой сфере является увеличение спроса на автомобили. По данным Авито Авто, летом текущего года количество объявлений о продаже новых легковых автомобилей выросло на 43,5% по сравнению с прошлым годом, а спрос — на 14,8%. Также увеличивается срок владения транспортными средствами, что делает специалистов по ремонту и обслуживанию всё более востребованными.
При этом требуются сотрудники с новыми навыками, так как многие модели и марки только недавно появились на рынке. Чем сложнее найти нужного специалиста и чем больше таких специалистов требуется компаниям, тем выше зарплатные предложения для соискателей.
Кроме того, наблюдается стабильный рост средних предлагаемых зарплат для новых работников среди специалистов в сфере строительства и ремонта, а также в области социальной сферы, искусства и культуры — увеличение средних предлагаемых зарплат на 22% и 19% соответственно, уточнили в пресс-службе Авито Работа.