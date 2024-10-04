В Перми туристический налог могут ввести с 1 января 2025 года

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что с 2025 года в Перми может начать действовать туристический налог. Он может коснуться городских отелей и хостелов. Согласно предварительным расчетам, в следующем году мэрия рассчитывает получить по новому налогу 66,2 млн руб., в 2026-м — 88,3 млн руб. Планируется, что дополнительные доходы будут зачисляться в городской бюджет и использоваться на финансирование строительства и содержание объектов туристической инфраструктуры.