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Белорусы столкнулись со сбоями в работе приложения «Приорбанка»

Приложение «Приорбанка» работает со сбоями в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о сбоях в приложении белорусского банка «Приорбанк». Так, белорусам в телеграм-канале банка сообщили 4 октября о том, что в работе приложения одного из белорусских банков наблюдаются сбои.

Пользователи сервиса сталкиваются с трудностями в работе некоторых сервисов. Например, у некоторых белорусов возникают проблемы как с доступом в приложение, так и к интернет-банкингу.

В пресс-службе финучреждения подтвердили технический сбой. И заверили, что для восстановления работы приложения банка принимаются все возможные меры.

Около 12.40 часов в банке проинформировали о том, что работоспособность сервисов восстановлена, а все операции проходят в обычном режиме.

А накануне мы писали, что власти Великобритании ввели санкции против белорусского «Альфа — Банка».

Тем временем МИД заявил о более 50 погибших животных из-за действий Польши, Литвы и Латвии: «Зубры, лоси, косули и другие».