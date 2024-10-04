Белорусы столкнулись со сбоями в работе приложения «Приорбанка»

Стало известно о сбоях в приложении белорусского банка «Приорбанк». Так, белорусам в телеграм-канале банка сообщили 4 октября о том, что в работе приложения одного из белорусских банков наблюдаются сбои.
Пользователи сервиса сталкиваются с трудностями в работе некоторых сервисов. Например, у некоторых белорусов возникают проблемы как с доступом в приложение, так и к интернет-банкингу.
В пресс-службе финучреждения подтвердили технический сбой. И заверили, что для восстановления работы приложения банка принимаются все возможные меры.
Около 12.40 часов в банке проинформировали о том, что работоспособность сервисов восстановлена, а все операции проходят в обычном режиме.
А накануне мы писали, что власти Великобритании ввели санкции против белорусского «Альфа — Банка».
Тем временем МИД заявил о более 50 погибших животных из-за действий Польши, Литвы и Латвии: «Зубры, лоси, косули и другие».