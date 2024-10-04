Парк «Зеленый остров» в Омске на 25 лет отдали частнику

Парк «Зеленый остров» официально передан в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест». Соответствующие торги проведены на площадке ЕГИС Закупки, победитель стал их единственным участником.
Ранее передачу парка инвестору уже одобрили депутаты Омского горсовета. Успешным опытом стал реализованный инвестиционный проект парка «Вокруг света».
Согласно концессионному соглашению «Зеленый остров» передается частнику на 25 лет. Во владение «Омск Сайдинг Инвеста» передаются порядка 70 объектов, находящихся на территории «Зеленого острова». Среди них спортивные площадки, административные здания, объекты инфраструктуры и благоустройства.
Плата за пользование всем этим составит всего 10 000 рублей в год, однако взамен инвестор должен вложить в реконструкцию и создание новых парковых объектов 333 млн рублей. Также он будет нести расходы по содержанию территории и организации культурно-массовых мероприятий. Эта статья расходов ежегодно будет составлять порядка 42 млн рублей.
В числе новых объектов, которые по условиям концессионного соглашения обязуется создать ООО «Омск Сайдинг Инвест», малые архитектурные формы, а также благоустройство прибрежной зоны и площадки для событийных мероприятий.
Последнюю инвестор обязуется обустроить не позднее декабря 2024 года. Облагородить прибрежную зону планируется в 2026—2027 годах.
В приложенной к концессионному соглашению финансовой справке говорится о том, что проект не принесет инвестору никакой прибыли. Более того, он убыточен. По расчетам экономистов потери составят около 2 млн рублей.
«Значение показателя индекса прибыльности равно нулю. Проект не имеет коммерческой окупаемости и является социально ориентированным» , — делают вывод аналитики.