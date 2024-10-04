Парк «Зеленый остров» в Омске на 25 лет отдали частнику

Плата за пользование всем этим составит всего 10 000 рублей в год, однако взамен инвестор должен вложить в реконструкцию и создание новых парковых объектов 333 млн рублей. Также он будет нести расходы по содержанию территории и организации культурно-массовых мероприятий. Эта статья расходов ежегодно будет составлять порядка 42 млн рублей.