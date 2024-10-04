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Водка в упаковках, как в детском пюре, привела к отставке чиновников в соседней с Беларусью Польше

Водка в упаковке детского пюре привела к отставкам в соседней с Беларусью Польше.

Источник: Комсомольская правда

В соседней с Беларусью Польше разгорелся скандал из-за продажи водки в упаковках для детского пюре, пишет ТАСС.

Крепкий алкогольный напиток в Польше стали продавать в дой-паках, в которых обычно продается детское питание и фруктовые муссы. Водку бренда Voodoo Monkey в дой-паках от польского производителя алкоголя OLV стали поставлять в польские супермаркеты в конце сентября. Алкоголь был упакован в дой-паки и даже по дизайну покупателям напомнил упаковки детского пюре.

Сначала новость распространилась в соцсетях, затем скандал затронул правительство и привел к отставкам. Польские СМИ утверждают, что подобный маркетинговый ход мог быть осуществлен в целях обхода запрета на распитие спиртных напитков в общественных местах.

Ситуацию 1 октября прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск, назвавший это «злом в чистом виде». А затем последовала реакция главы польского Минздрава Изабеллы Лещины, которая отправила в отставку директора Национального центра по борьбе с зависимостями Петра Яблоньского. Но еще Туск дал поручение главе Минсельхоза Чеславу Секерскому в течение суток проработать меры по запрету продажи алкоголя в дой-паках.

И уже в Польше подготовлен проект распоряжения, который позволит продажу крепкого алкоголя объемом до 200 миллилитров лишь в бутылках или в банках — «чтобы упаковка не вводила потребителей в заблуждение».

Компании OLV ничего не осталось, как только объявить об отзыве всех поступивших в торговые точки партий водки в дой-паках.

Тем временем белорусы столкнулись со сбоями в работе приложения «Приорбанка».

А еще белорус восстановил исчезнувший VIN-номер на своем HUMMER, чтобы пойти в ГАИ.