Водка в упаковках, как в детском пюре, привела к отставке чиновников в соседней с Беларусью Польше

Крепкий алкогольный напиток в Польше стали продавать в дой-паках, в которых обычно продается детское питание и фруктовые муссы. Водку бренда Voodoo Monkey в дой-паках от польского производителя алкоголя OLV стали поставлять в польские супермаркеты в конце сентября. Алкоголь был упакован в дой-паки и даже по дизайну покупателям напомнил упаковки детского пюре.