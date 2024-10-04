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Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 481,84 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 4 октября 2024 года на 17:00 составил 482,09 тенге. По сравнению с данными на 17:00 3 октября (482,74 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару укрепилась на 0,65 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

За торговую неделю нацвалюта ослабла на 0,65 тенге. В понедельник, 30 сентября, средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 481,19 тенге за доллар. В пятницу, 4 октября — 481,84 тенге за доллар.

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 481,30 тенге за доллар, максимальный — 483,80 тенге, курс закрытия — 483,30 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 285 млн 840 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 834. По данным kurs.kz, в обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты на 17:13 составил 484 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 4 октября составляет 482,86 тенге за 1 доллар. 5—7 октября по действующему порядку определения официального курса, он составит 481,84 тенге за 1 доллар.

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