Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 481,84 тенге

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 481,30 тенге за доллар, максимальный — 483,80 тенге, курс закрытия — 483,30 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 285 млн 840 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 834. По данным kurs.kz, в обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты на 17:13 составил 484 тенге.