В Москве реконструируют дом-книжку на Новом Арбате

«В ходе экспертизы здание Совета экономической взаимопомощи по адресу: Новый Арбат, дом 36 было признано ограниченно работоспособным, поэтому сейчас оно непригодно для эксплуатации и структуры, которые ранее размещались в нем, будут переведены в другие офисы. Само здание СЭВ ждет масштабная реконструкция, для этого планируется привлечь частного инвестора», — говорится в сообщении.