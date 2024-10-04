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В Москве реконструируют дом-книжку на Новом Арбате

МОСКВА, 4 окт — РИА Недвижимость. Дом-книжку на Новом Арбате, в котором в советское время располагался секретариат Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), признали аварийным и реконструируют, сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Источник: Недвижимость РИА Новости

«В ходе экспертизы здание Совета экономической взаимопомощи по адресу: Новый Арбат, дом 36 было признано ограниченно работоспособным, поэтому сейчас оно непригодно для эксплуатации и структуры, которые ранее размещались в нем, будут переведены в другие офисы. Само здание СЭВ ждет масштабная реконструкция, для этого планируется привлечь частного инвестора», — говорится в сообщении.

Как указывается в нем, стоимость возможного ремонта здания, построенного в 60−70-х годах прошлого века, превышала бы затраты на новое строительство. В результате реконструкции площадь комплекса должна увеличиться до 600 тысяч квадратных метров.

На месте советского административного здания, согласно пресс-релизу ведомства, может появиться жилье, а также деловые, образовательные, спортивные и развлекательные объекты, но точное наполнение комплекса пока не определено.

недвижимость
архитектура