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Челябинские аграрии получат страховые выплаты из-за дождевого паводка

В правительстве региона объяснили порядок начисления выплат за поврежденные из-за дождей посевы.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на то, что уборочная кампания идет полным ходом, губернатор Алексей Текслер принял решение о введении с 3 октября в Челябинской области чрезвычайной ситуации регионального характера. Ее причиной стали дожди: на территории девяти муниципальных районов выпало от 200 до 300 процентов осадков среднемесячной нормы. Это привело к переувлажнению почвы и повреждению посевов.

Сегодня принципиальное значение имеет возможность пролонгации льготных кредитов, которые аграрии берут для пополнения оборотных средств на проведение полевых работ. В зоне ЧС Южный Урал оказывается второй год подряд, что повлияло на снижение финансовых возможностей наших аграриев.

— Наша задача поддержать аграриев всеми возможными способами, которые предоставляет федеральное законодательство. Помимо рассрочки кредитов хозяйства, которые в этом году застраховали свои посевы, теперь смогут претендовать на получение страховых выплат при обосновании ущерба", — отметил заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

В муниципальных образованиях, которые вошли в зону ЧС, для выяснения оценки ущерба будут созданы комиссии, пройдет повторное обследование полей, часть пострадавших посевов будут переведены в кормовые культуры и также убраны.

— Зона ЧС определена в пределах территорий Агаповского, Аргаяшского, Красноармейского, Нагайбакского, Нязепетровского, Сосновского, Чебаркульского, Чесменского районов и Миасского городского округа. По предварительным данным, представленным муниципалитетами, пострадавшая площадь посевов сельхозкультур составляет 35,9 тысяч гектаров, — сообщили в региональном Минсельхозе.

По данным ведомства, в Челябинской области собрано уже 1,5 млн тонн зерна.

экономика
сельское хозяйство