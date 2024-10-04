Челябинские аграрии получат страховые выплаты из-за дождевого паводка

Несмотря на то, что уборочная кампания идет полным ходом, губернатор Алексей Текслер принял решение о введении с 3 октября в Челябинской области чрезвычайной ситуации регионального характера. Ее причиной стали дожди: на территории девяти муниципальных районов выпало от 200 до 300 процентов осадков среднемесячной нормы. Это привело к переувлажнению почвы и повреждению посевов.