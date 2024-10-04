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В Краснодаре откроются 5 ярмарок выходного дня 5 октября

Ярмарки выходного дня в Краснодаре будут работать 5 октября с 8:00 до 15:00.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре откроются 5 ярмарок выходного дня 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговые точки будут работать с 8:00 до 15:00. Посетителям предложат приобрести свежие овощи и сезонные фрукты, мед, орехи и сухофрукты, выпечку и кондитерские изделия.

Ярмарки будут работать по улицам:

— им. Архитектора Ишунина, 7/1;

— им. Героя Яцкова, 11;

— Бургасской, 31/1;

— Одесской, 48;

— Восточно-Кругликовской, 26.

«Организаторы ярмарок обязаны следить за соблюдением санитарных норм, обеспечивать контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинг соблюдения правил торговли», — напомнили в мэрии Краснодара.

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