В Краснодаре откроются 5 ярмарок выходного дня 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Торговые точки будут работать с 8:00 до 15:00. Посетителям предложат приобрести свежие овощи и сезонные фрукты, мед, орехи и сухофрукты, выпечку и кондитерские изделия.
Ярмарки будут работать по улицам:
— им. Архитектора Ишунина, 7/1;
— им. Героя Яцкова, 11;
— Бургасской, 31/1;
— Одесской, 48;
— Восточно-Кругликовской, 26.
«Организаторы ярмарок обязаны следить за соблюдением санитарных норм, обеспечивать контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинг соблюдения правил торговли», — напомнили в мэрии Краснодара.