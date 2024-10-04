Сергей Лютаревич анонсировал увеличение популяции камбалы в Калининградской области

— Ее будет больше вяленой. Люди смогут дома на мангалах приготовить ее — это да, конечно. Ее точно будет больше. Для туристов будет классно, тем более, что мы у себя начинаем много жарить ее, коптить, вялить. Камбала — классный, хороший продукт! — сказал гость студии.