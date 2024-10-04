Сергей Лютаревич анонсировал увеличение популяции камбалы в Калининградской области

Популяция балтийской камбалы в Калининградской области растет и эта рыба в будущем станет региональным брендом. Об этом в прямом эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказал руководитель группы компаний «За Родину», депутат Заксобрания Калининградской области Сергей Лютаревич.
— Камбала есть в Балтийском море, ее становится больше и больше. Промысел ее ведется профессионально 2−3 месяца в году. Особенно в мае ее легко поймать, прямо с берега, — сказал Сергей Лютаривич и отметил, что балтийская камбала весьма мелкая. — Популяция увеличивается. Думаю, мы вернемся к камбале как к бренду Калининградской области.
Глава «За Родину» говорит, что камбала из-за небольшого размера тяжела в разделке, тут нужен ручной труд. Из нее поэтому и тяжело делать консервы.
— Ее будет больше вяленой. Люди смогут дома на мангалах приготовить ее — это да, конечно. Ее точно будет больше. Для туристов будет классно, тем более, что мы у себя начинаем много жарить ее, коптить, вялить. Камбала — классный, хороший продукт! — сказал гость студии.