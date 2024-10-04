В школах и детсадах Самарской области не хватает около 1000 сотрудников

Также в школах Самарской области есть дефицит учителей математики, русского языка, информатики, физики и физкультуры. Желающие работать по этим специальностям могут рассчитывать на зарплату от 26 до 60 тысяч рублей, точная сумма будет зависеть от места работы, опыта соискателя и его нагрузки.