В школах и детсадах Самарской области не хватает около 1000 сотрудников

Около 1000 педагогов не хватает в Самарской области. Такие данные приводит ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения». Наибольший дефицит — среди воспитателей детских садов, сейчас не хватает более 400 человек.
Также в школах Самарской области есть дефицит учителей математики, русского языка, информатики, физики и физкультуры. Желающие работать по этим специальностям могут рассчитывать на зарплату от 26 до 60 тысяч рублей, точная сумма будет зависеть от места работы, опыта соискателя и его нагрузки.
В этом году в образовательные учреждения Самарской области благодаря центрам занятости устроились более 400 специалистов, но вопрос с кадрами остается открытым. Чтобы его решить, в центры занятости приглашают желающих бесплатно пройти переобучение или повысить квалификацию.