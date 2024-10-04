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В школах и детсадах Самарской области не хватает около 1000 сотрудников

В Самарской области есть дефицит учителей математики, русского языка и физики.

Источник: Комсомольская правда

Около 1000 педагогов не хватает в Самарской области. Такие данные приводит ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения». Наибольший дефицит — среди воспитателей детских садов, сейчас не хватает более 400 человек.

Также в школах Самарской области есть дефицит учителей математики, русского языка, информатики, физики и физкультуры. Желающие работать по этим специальностям могут рассчитывать на зарплату от 26 до 60 тысяч рублей, точная сумма будет зависеть от места работы, опыта соискателя и его нагрузки.

В этом году в образовательные учреждения Самарской области благодаря центрам занятости устроились более 400 специалистов, но вопрос с кадрами остается открытым. Чтобы его решить, в центры занятости приглашают желающих бесплатно пройти переобучение или повысить квалификацию.

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