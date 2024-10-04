В Жамбылской области построили инкубатор за 4 млрд тенге

В ведомстве пояснили, запуск инкубатора стал частью масштабной программы компании по развитию птицеводства в регионе. В 2022 году «Алель Агро» была открыта птицефабрика, в 2023 году — завод по производству комбикормов мощностью 96 тыс. тонн кормов в год.