В Жамбылской области построили инкубатор за 4 млрд тенге

В ведомстве пояснили, запуск инкубатора стал частью масштабной программы компании по развитию птицеводства в регионе. В 2022 году «Алель Агро» была открыта птицефабрика, в 2023 году — завод по производству комбикормов мощностью 96 тыс. тонн кормов в год.
В Жамбылской области работает пять крупных птицеводческих предприятий. ТОО «Аулие-ата Феникс», «Алель-Агро», «Кордай кус» и «БМ Агропродукт» занимаются производством мяса птицы, а ТОО «Аса-Даму» — производством яиц.
С начала года в регионе произведено 12,8 тыс. тонн мяса птицы, что на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рост производства яиц составил 3,0% или 89,5 млн яиц. Экспортировано 475,9 тонн мяса птицы.
Ранее сообщалось, что итальянская компания Lumacheria Italiana планирует построить в Жамбылской области ферму по разведению улиток. На встрече с советником акима области Даулеткожой Мамыровым представители компании отметили, что выбор Жамбылской области обусловлен благоприятными природно-климатическими условиями, которые позволяют выращивать улиток в промышленных объемах в четыре раза дешевле, чем на мировом рынке.