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Нацбанк Беларуси обнародовал курс доллара и курс евро на 5 октября

Национальный банк Беларуси сохранил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 5 октября 2024, субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке назвали курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 5 октября 2024 года, субботу. Так, курсы евро, курс доллара и курс российского рубля сохранены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 5 октября, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2641 белорусского рубля, 1 евро — 3,6030 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4607 белорусского рубля.

В сравнении с курсом валют на пятницу, 4 октября, курсы доллара, евро и российского рубля не изменились.

Тем временем белорусы столкнулись со сбоями в работе приложения «Приорбанка».