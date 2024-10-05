Как изменятся суммы маткапитала после индексации с 2025 по 2027 год

С 1 февраля материнский капитал будет увеличен на 7,3 процента. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Как изменятся суммы маткапитала после индексации — в материале «Вечерней Москвы».
С 1 февраля 2025 года сумма материнского капитала составит:
— Размер МСК определен исходя из ИПЦ за предыдущий год. В 2025 году — 7,3 процента, в 2026 году — 4,5 процента, в 2027 году — 4 процента, — сообщается в документе. — И он составит (при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения или усыновления первого ребенка начиная с 1 января 2020 года) в 2025 году — 676 398,58 рубля, в 2026 году — 706 836,52 рубля, в 2027 году — 735 109,98 рубля. Маткапитал на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит в 2025 году 893 тысячи рублей, в 2026 году — 934 тысячи рублей, в 2027 году — 971 тысячу рублей, — сообщается в документе.
Как рассказал «ВМ» финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко, согласно российскому законодательству, размеры бюджетных пособий ежегодно подлежат индексации.
— Индексация этих сумм осуществляется с учетом инфляции. Пока российское правительство еще не определило, какой уровень инфляции будет на 2025 год. Это решение станет известно в январе 2025 года, когда будет известна инфляция за 2024 год. В то же время депутаты Госдумы уже подготовили предложение по увеличению материнского капитала на 2025 год. Согласно ему, материнский капитал достигнет почти одного миллиона рублей, — заметил специалист.
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Материнский капитал на сумму почти один миллион рублей ждет семьи, у которых родился второй ребенок, начиная с 2025 года. При этом возраст первого ребенка совершенно неважен, уточнил эксперт.
— Также семья может рассчитывать на сумму подобного материнского капитала при рождении третьего и последующих детей, но при условии, что ранее семья материнский капитал не получала, — добавил Лашко.
Важно понимать, что информацию об увеличении материнского капитала можно считать предварительной. Параметры индексации будут окончательно утверждены после принятия соответствующего законодательства, заключил эксперт.