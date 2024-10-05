Как изменятся суммы маткапитала после индексации с 2025 по 2027 год

— Размер МСК определен исходя из ИПЦ за предыдущий год. В 2025 году — 7,3 процента, в 2026 году — 4,5 процента, в 2027 году — 4 процента, — сообщается в документе. — И он составит (при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения или усыновления первого ребенка начиная с 1 января 2020 года) в 2025 году — 676 398,58 рубля, в 2026 году — 706 836,52 рубля, в 2027 году — 735 109,98 рубля. Маткапитал на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит в 2025 году 893 тысячи рублей, в 2026 году — 934 тысячи рублей, в 2027 году — 971 тысячу рублей, — сообщается в документе.