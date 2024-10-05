Юрист Кваша: Рассрочки на маркетплейсах предоставляют микрофинансовые организации

— Потому что такие рассрочки предоставляют микрофинансовые организации, у которых есть договоренности с торговыми площадками. И когда потом вы решите оформлять ипотеку или любой другой большой потребительский кредит, банк будет с осторожностью смотреть, предоставлять ли вам средства или нет. При этом совершенно неважно, когда и как вы закроете рассрочку за свою покупку, — сообщил специалист.