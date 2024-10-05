Юрист Кваша: Рассрочки на маркетплейсах предоставляют микрофинансовые организации

Каждый маркетплейс предлагает купить товар в рассрочку, без процентов и переплат. Однако владельцы торговых площадок не уведомляют потребителя о том, что такой платеж иногда представляет из себя реальный кредитный договор, который может повлиять негативно на кредитную историю. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, насколько опасно оплачивать онлайн-покупки в рассрочку.
Как рассказал юрист, эксперт в области банкротства и взыскания Дмитрий Кваша, оплата онлайн-покупки в рассрочку действительно может негативно отразиться на кредитной истории.
— Потому что такие рассрочки предоставляют микрофинансовые организации, у которых есть договоренности с торговыми площадками. И когда потом вы решите оформлять ипотеку или любой другой большой потребительский кредит, банк будет с осторожностью смотреть, предоставлять ли вам средства или нет. При этом совершенно неважно, когда и как вы закроете рассрочку за свою покупку, — сообщил специалист.
Он также подчеркнул, что не существует понятия «рассрочка», под этим всегда кроется слово «кредит», потому что клиент так или иначе переплачивает проценты, просто не знает об этом, отметил юрист.
— Клиенту просто предоставляют кредит по договоренности с онлайн-магазином. Опираясь на эту договоренность, магазин заблаговременно завышает цену на товар. Для клиента ее показывают уже завышенной, учитывая проценты для банка, которые торговая площадка должна будет перечислить. И в тех случаях, когда клиент вдруг прекращает производить выплаты, становится ясно, что у него была не рассрочка, а кредит, потому что сумма в самом теле покупки оказывается выше, — разъяснил Кваша.
Однако если платежи будут вноситься заблаговременно, покупки в рассрочку в интернет-магазине никак не отразятся на кредитной истории покупателя, заверил специалист.
Согласно российскому законодательству, человек обязан вернуть банку кредит. Однако в некоторых случаях заемщик может получить отсрочку по платежу. Какие причины могут стать основанием для предоставления кредитных каникул — в материале «ВМ».