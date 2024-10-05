Курс тенге на 5−7 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть замедлили рост после публикации сильных данных по рынку труда США, но завершают неделю в плюсе. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:07 аст увеличились на 0,95%, до 78,36 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 1,03%, до 74,47 долларов за баррель. Рынок по-прежнему ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По сведениям израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе ядерным и нефтяным.