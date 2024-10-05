Курс тенге на 5−7 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть замедлили рост после публикации сильных данных по рынку труда США, но завершают неделю в плюсе. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:07 аст увеличились на 0,95%, до 78,36 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 1,03%, до 74,47 долларов за баррель. Рынок по-прежнему ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По сведениям израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе ядерным и нефтяным.
Металлы: цена на золото снижается на фоне удорожания доллара и роста доходности гособлигаций США. На 20:32 аст цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,7 доллара, или на 0,14%, до 2 675,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,39%, до 32,59 доллара за унцию, пишет 1prime.ru. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,56%, 102,56 пункта.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 23:23 аст bitcoin торговался по 62 051,51 доллар. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 2,13%, а ее капитализация составила 1,2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 418,39 долларов, повысившись в цене на 3,12%. Капитализация этой криптовалюты составила 291,1 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,15 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 329,63 тенге.
1 азербайджанский манат 284,27 тенге.
10 армянский драм 12,55 тенге.
1 белорусский рубль 147,53 тенге.
1 бразильский реал 87,97 тенге.
10 венгерских форинтов 13,23 тенге.
1 гонконгский доллар 62,07 тенге.
1 грузинский лари 177,6 тенге.
1 датская крона 71,25 тенге.
1 дирхам ОАЭ 131,2 тенге.
1 доллар США 481,84 тенге.
1 евро 531,33 тенге.
1 индийская рупия 5,74 тенге.
1000 иранский риал 11,5 тенге.
1 канадский доллар 355,52 тенге.
1 китайский юань 68,66 тенге.
1 кувейтский динар 1575,1 тенге.
1 кыргызский сом 5,71 тенге.
1 малазийский ринггит 114,32 тенге.
1 мексиканский песо 24,93 тенге.
1 молдавский лей 27,66 тенге.
1 норвежская крона 45,46 тенге.
1 польский злотый 123,09 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 128,29 тенге.
1 российский рубль 5,07 тенге.
1 СДР 647,92 тенге.
1 сингапурский доллар 371,27 тенге.
1 таджикский сомони 45,46 тенге.
1 тайский бат 14,56 тенге.
1 турецкая лира 14,07 тенге.
100 узбекских сумов 3,8 тенге.
1 украинская гривна 11,71 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 634,34 тенге.
1 чешская крона 20,96 тенге.
1 шведская крона 46,88 тенге.
1 швейцарский франк 565,81 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,59 тенге.
100 южнокорейских вон 35,97 тенге.
1 японская иена 3,29 тенге.