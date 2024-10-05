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Курс тенге на 5−7 октября, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 481,84 тенге за доллар США.

Нефть: цены на нефть замедлили рост после публикации сильных данных по рынку труда США, но завершают неделю в плюсе. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:07 аст увеличились на 0,95%, до 78,36 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 1,03%, до 74,47 долларов за баррель. Рынок по-прежнему ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По сведениям израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе ядерным и нефтяным.

Металлы: цена на золото снижается на фоне удорожания доллара и роста доходности гособлигаций США. На 20:32 аст цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,7 доллара, или на 0,14%, до 2 675,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,39%, до 32,59 доллара за унцию, пишет 1prime.ru. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,56%, 102,56 пункта.

Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 23:23 аст bitcoin торговался по 62 051,51 доллар. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 2,13%, а ее капитализация составила 1,2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 418,39 долларов, повысившись в цене на 3,12%. Капитализация этой криптовалюты составила 291,1 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,15 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 5—7 октября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 4 октября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 4 октября.

1 австралийский доллар 329,63 тенге.

1 азербайджанский манат 284,27 тенге.

10 армянский драм 12,55 тенге.

1 белорусский рубль 147,53 тенге.

1 бразильский реал 87,97 тенге.

10 венгерских форинтов 13,23 тенге.

1 гонконгский доллар 62,07 тенге.

1 грузинский лари 177,6 тенге.

1 датская крона 71,25 тенге.

1 дирхам ОАЭ 131,2 тенге.

1 доллар США 481,84 тенге.

1 евро 531,33 тенге.

1 индийская рупия 5,74 тенге.

1000 иранский риал 11,5 тенге.

1 канадский доллар 355,52 тенге.

1 китайский юань 68,66 тенге.

1 кувейтский динар 1575,1 тенге.

1 кыргызский сом 5,71 тенге.

1 малазийский ринггит 114,32 тенге.

1 мексиканский песо 24,93 тенге.

1 молдавский лей 27,66 тенге.

1 норвежская крона 45,46 тенге.

1 польский злотый 123,09 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 128,29 тенге.

1 российский рубль 5,07 тенге.

1 СДР 647,92 тенге.

1 сингапурский доллар 371,27 тенге.

1 таджикский сомони 45,46 тенге.

1 тайский бат 14,56 тенге.

1 турецкая лира 14,07 тенге.

100 узбекских сумов 3,8 тенге.

1 украинская гривна 11,71 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 634,34 тенге.

1 чешская крона 20,96 тенге.

1 шведская крона 46,88 тенге.

1 швейцарский франк 565,81 тенге.

1 южноафриканский ранд 27,59 тенге.

100 южнокорейских вон 35,97 тенге.

1 японская иена 3,29 тенге.

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