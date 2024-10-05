Депутат рассказал, как заработать большую пенсию

Бессарб рекомендует пенсионерам выработать официальный стаж и пользоваться программой софинансирования.
Чтобы иметь большую пенсию, нужно официально работать. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Если пенсионер получает пенсию ниже, то это, как правило, социальная пенсия. То есть человек либо не работал, либо работал, но не выработал стаж. К сожалению, часто так бывает, когда человек работает в теневой занятости, получает зарплату в конверте, не набирает необходимое количество баллов, но даже в этом случае государство ему доплачивает до прожиточного минимума», — передает «Лента.ру» слова Бессараб.
Депутат также добавила, что жить в старости в достатке помогут отложенные пенсионные сбережения. У пенсионеров есть возможность получать софинансирование от государства до 360 тысяч рублей, отметила Бессараб. По словам депутата, на текущий момент средний размер пенсии у неработающих пенсионеров составляет выше 23 тысяч рублей, а у бывших военных — более 41 тысячи рублей.