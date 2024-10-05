Tesla сняла с продажи самый дешевый автомобиль

На это обратило внимание издание Electrek. Журналисты заметили, что с американского сайта Tesla исчез автомобиль Model 3 Standard Range.
Это был самый дешевый электромобиль бренда. После того как компания сняла его с продажи, самым доступным автомобилем оказался Model 3 Long Range Rear-Wheel-Drive, оцененный в 42,5 тысячи долларов.
По мнению издания, корпорация Илона Маска часто меняет комплектации своих электрокаров, не объясняя причин. Однако специалисты полагают, что в этот раз знают, почему это случилось.
«Model 3 Standard Range был последним электромобилем, который имел батарею LFP китайского производства. Недавно в США подняли пошлины на китайские аккумуляторы, и Tesla потеряла возможность сэкономить на производстве автомобилей».
Теперь пользователям, которые ищут самый доступный электрокар Tesla, придется переплатить 3,5 тысячи долларов. Однако в США можно получить налоговую льготу на покупку электромобиля в размере 7500 долларов и сэкономить.