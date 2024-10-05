В Татарстане средняя зарплата школьных учителей превысила 51 тыс. рублей

«Учитель — это одна из самых важных и самых уважаемых профессий. Всем, для кого учительский труд стал настоящим призванием, хочется сказать огромное спасибо за ваших выпускников, настоящих и будущих учеников. Спасибо за верность своему профессиональному долгу, за человечность, за понимание устремлений молодых, за традиции и новаторство, за великий духовный труд, который невозможно регламентировать ни одним содержанием школьной программы», — отметил министр образования и науки.