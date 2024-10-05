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Самарцы могут вернуть деньги за проезд в трамвае и троллейбусе

Стало известно, как вернуть деньги за проезд в трамвае или троллейбусе Самары.

Источник: Комсомольская правда

У жителей Самары есть возможность вернуть деньги за проезд в трамвае или троллейбусе. Сделать это можно, если человек не добрался до пункта назначения, к примеру, из-за того, что движение транспорта встало.

По данным МП «ТТУ», чтобы вернуть средства за билет, нужно предъявить письменную претензию на имя директора предприятия. В ней нужно указать следующее: дату поездки, номер билета и время его покупки; маршрут следования; причину возврата денег; номер карты, с которой списали средства за проезд; свой номер телефона, а также приложить сам билет (если он потерян, то выписку с банковского счета).

Если билет был куплен за наличные, то получить возврат можно будет в кассе транспортного предприятия, пишет sova.info. Если по безналу, то деньги переведут на банковскую карту. В ТТУ отмечают, что кондуктор не отвечает за возврат средств и вернуть их пассажиру не сможет.