Самарцы могут вернуть деньги за проезд в трамвае и троллейбусе

По данным МП «ТТУ», чтобы вернуть средства за билет, нужно предъявить письменную претензию на имя директора предприятия. В ней нужно указать следующее: дату поездки, номер билета и время его покупки; маршрут следования; причину возврата денег; номер карты, с которой списали средства за проезд; свой номер телефона, а также приложить сам билет (если он потерян, то выписку с банковского счета).