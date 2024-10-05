Асфальтобетонный завод построил резидент ТОР «Хабаровск»

На втором этапе планируется строительство цехов для сварки и производства железобетонных изделий. Завершение возведения объектов ожидается к 2030 году. Предприятие будет ежегодно выпускать 43 тысячи тонн асфальтобетона, девять тысяч кубометров бетона и более двух тысяч кубометров железобетонных изделий. Компания работает над вступлением в промышленно-строительный кластер, где резиденты могут получить льготные займы под три процента годовых.