Асфальтобетонный завод построил резидент ТОР «Хабаровск»

Резидент ТОР «Хабаровск» развивает производство, реализуя проект на 425 миллионов рублей. В этом году запущен асфальтобетонный завод. Вскоре начнется выпуск железобетонных изделий. Компания планирует стать частью промышленно-строительного кластера региона. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Проект стартовал в 2022 году, когда компания получила статус резидента ТОР. Первый этап уже завершен — построены дробильно-сортировочный комплекс для производства щебня и высококачественных щебеночно-песчаных смесей. В 2023 году была установлена и введена в эксплуатацию бетонно-смесительная установка для производства товарного бетона. В этом году запущен асфальтобетонный завод», — рассказал директор «ПК “РУСТ” Денис Паршин.
На втором этапе планируется строительство цехов для сварки и производства железобетонных изделий. Завершение возведения объектов ожидается к 2030 году. Предприятие будет ежегодно выпускать 43 тысячи тонн асфальтобетона, девять тысяч кубометров бетона и более двух тысяч кубометров железобетонных изделий. Компания работает над вступлением в промышленно-строительный кластер, где резиденты могут получить льготные займы под три процента годовых.