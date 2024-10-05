Бюджет Минска получил больше денег, чем планировалось

В частности, расходы на органы местного самоуправления выросли с 95,9 миллиона рублей до почти 101,7 миллиона. Расходы на оборону возросли с 2,66 до 2,7 миллиона. Значительно выросла сумма в графе «Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности»: было примерно 53 миллиона, стало почти 84,6 миллиона.