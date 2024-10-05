Бюджет Минска получил больше денег, чем планировалось

В частности, расходы на органы местного самоуправления выросли с 95,9 миллиона рублей до почти 101,7 миллиона. Расходы на оборону возросли с 2,66 до 2,7 миллиона. Значительно выросла сумма в графе «Другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности»: было примерно 53 миллиона, стало почти 84,6 миллиона.
Расхода на транспорт увеличены с 794,5 до 933 миллионов; на здравоохранение — с 1,8 до 2,3 миллиарда; на образование — с 1,95 до 2,04 миллиарда и так далее.
Депутаты не в первый раз в этом году увеличили суммы как доходов, так и расходов.
Если сравнить первоначальный документ и нынешнюю редакцию, то видно, что в городе с начала года собрали больше подоходного налога с физлиц. Изначально планировали примерно 4,5 миллиарда рублей, а теперь власти ожидают, что сумма превысит 4,7 миллиарда.
Еще в апреле этого года глава Мингорсовета Артем Цуран отмечал, что есть дополнительные поступления в бюджет.
«Распределены они будут как на сферу социальной защиты, так и в жилищно-коммунальный сектор», — отмечал он тогда.
В целом бюджет столицы пока остается дефицитным. Доходы должны составить примерно 10,25 миллиарда, а расходы — 10,67 миллиарда. То есть дефицит — около 420 миллионов.