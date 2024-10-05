Минсельхоз Молдавии попросил послов помочь привлечь средства для фермеров

Фермеры в Молдавии в середине сентября вышли на протесты, требуя от властей пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Они согласились отложить протесты до 10 октября в обмен на требование отставки министра Владимира Боли.