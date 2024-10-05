Казахстанские сахарные заводы получат льготные кредиты

На совещании отметили, что в этом году валовый сбор свеклы составил 1,1 млн тонн, из чего можно произвести порядка 120 тыс. тонн сахара. С началом сбора урожая свекловоды неоднократно поднимали вопрос выплаты субсидий и оплаты со стороны заводов за сдачу свеклы на переработку. Согласно нормативам, фермеры получают субсидии в размере 25 тенге за каждый килограмм сданной свеклы, при этом закупочная стоимость на заводах составляет 15 тенге за килограмм. Таким образом, фермеру полагается 40 тенге за 1 кг сданного на переработку урожая.