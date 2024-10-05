Апелляция ищет информацию об обстоятельствах покупки акций СМЗ иностранцами

Как выяснилось в судебном заседании, у суда до сих пор нет сведений, сколько всего ответчиков купили акции на организованных торгах. Мосбиржа смогла предоставить информацию только приобретателях-физлицах, а также ООО «Березниковский институт экологии и охраны труда». При этом ответчиками по делу признаны и другие юрлица, в том числе и иностранные. Информацией об обстоятельствах покупки ценных бумаг последними Мосбиржа не обладает. Сейчас это пытается сделать прокуратура, которая направила запросы регистраторам, а также брокерам. «Часть брокеров в данный момент ликвидированы, так что полученная информация в любой момент не будет исчерпывающей», — уверен представитель Мосбиржи.