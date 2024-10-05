32 миллиардера живут в Нижегородской области

32 жителя Нижегородской области по итогам 2023 года могут похвалиться официальным доходом от 1 млрд рублей.
Об этом сообщает управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по региону. Годом ранее миллиардный доход и выше задекларировал 21 человек. Между тем в 2017 году таких в регионе официально было всего шестеро.
Налогоплательщиков с годовым доходом от 1 млн до 100 млн рублей в регионе зарегистрировано 56 596. и тут тоже прирост — на 10 056.
Годовой доход от 100 до 500 млн рублей указали в налоговых декларациях 225 эитедей Нижегородской области, и это на 31 больше, чем годом ранее. Доход с «вилкой»500 млн рублей — 1 млрд рублей был заявлен 40 нижегородцами — таких стало больше на 39 человек в сравнении с данными 2022 года.
Напомним, в августе 2024 года в Нижегородской области впервые за годы снизилась инфляция.