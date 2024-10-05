32 миллиардера живут в Нижегородской области

Годовой доход от 100 до 500 млн рублей указали в налоговых декларациях 225 эитедей Нижегородской области, и это на 31 больше, чем годом ранее. Доход с «вилкой»500 млн рублей — 1 млрд рублей был заявлен 40 нижегородцами — таких стало больше на 39 человек в сравнении с данными 2022 года.