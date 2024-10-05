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На трассу М-12 «Восток» выделили дополнительные 9 млрд рублей

На строительство и реконструкцию участков, которые войдут в состав автодороги М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга, выделено 9 млрд руб. Распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства.

Средства будут направлены на строительство обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, а также на обходы населенных пунктов в Башкирии. Кроме того, предусмотрена реконструкция двух участков дорог в Татарстане.

Новые участки планируется открыть до конца 2024 года, что позволит включить их в международный транспортный коридор «Россия». Это решение стало шагом к выполнению поручения Президента об ускорении строительства скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань и ее продлении до Екатеринбурга в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети».

В конце августа стало известно, что строительство трассы М-12 недополучило финансирование. Счетная палата сообщила, что из необходимых 912,2 млрд руб. выделено только 587,5 млрд.