На трассу М-12 «Восток» выделили дополнительные 9 млрд рублей

Средства будут направлены на строительство обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, а также на обходы населенных пунктов в Башкирии. Кроме того, предусмотрена реконструкция двух участков дорог в Татарстане.
Новые участки планируется открыть до конца 2024 года, что позволит включить их в международный транспортный коридор «Россия». Это решение стало шагом к выполнению поручения Президента об ускорении строительства скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань и ее продлении до Екатеринбурга в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети».
В конце августа стало известно, что строительство трассы М-12 недополучило финансирование. Счетная палата сообщила, что из необходимых 912,2 млрд руб. выделено только 587,5 млрд.