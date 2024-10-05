Транспортный налог могут повысить в Беларуси в 2025 году. Это следует из проекта изменений в Налоговый кодекс, который опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документу, ставки предполагается увеличить для владельцев всех транспортных средств. Речь идет про автомобили, мотоциклы, автобусы, грузовики, прицепы. В конце документа подробно расписано, какими могут стать тарифы в 2025 году для физических лиц, а также для организаций.
Так, для физлиц за легковой автомобиль массой не более 1,5 тонны или за авто, если информации о массе нет, ставка налога составит 70 рублей (сейчас — 66 рублей). За автомобиль не более 1,75 тонны указывается 92 рубля (сейчас — 87 рублей). Также сказано, что за авто не более 2 тонн — 116 рублей (ранее — 110 рублей), а за легковую машину не более 2,25 тонн указано 138 рубля (ранее — 131 рубль).
В документе сказано, что за грузовой автомобиль, тягач, грузопассажирский транспорт с разрешенной максимальной массой не более 2,5 тонн налог составит 183 рубля. При массе не более 3,5 тонн — 391 рубль. Говорится, что сумма налога на автобус при количестве до 20 посадочных мест включительно составит 276 рублей, а от 21 до 40 мест включительно — 391 рубль. Сообщается, что за мотоцикл необходимо будет платить 46 рублей (сейчас — 44 рубля).
Что касается ставок транспортного налога для организаций, то они будут следующими. В документе говорится, что за легковой автомобиль массой не более 1 тонны сумма составит 183 рубля, не более 2 тонн — 237 рублей. Налог на мотоцикл указан в 79 рублей. Подробнее можно ознакомиться здесь.
Тем временем Сергей Лазарев спел песню о Беларуси прямо в минском аэропорту.
Ранее мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.
Кстати, в Беларуси факультатив появится у школьников по адаптации к школе.