Транспортный налог могут повысить в Беларуси в 2025 году

Так, для физлиц за легковой автомобиль массой не более 1,5 тонны или за авто, если информации о массе нет, ставка налога составит 70 рублей (сейчас — 66 рублей). За автомобиль не более 1,75 тонны указывается 92 рубля (сейчас — 87 рублей). Также сказано, что за авто не более 2 тонн — 116 рублей (ранее — 110 рублей), а за легковую машину не более 2,25 тонн указано 138 рубля (ранее — 131 рубль).