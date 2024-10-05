Минтранс НСО рассказал о причинах откладывания запуска по 4-му мосту

Ранее подрядчик предупредил о том, что рабочее движение по мосту не будет открыто до конца текущего года. Сообщалось, что проблема в финансировании. Выделенные из федерального бюджета 2,8 млрд рублей, а также оставшиеся от гранта 1,2 млрд по-прежнему заморожены на счетах области, рассказали в пресс-службе «ВИС».