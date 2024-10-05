Минтранс НСО рассказал о причинах откладывания запуска по 4-му мосту

Запуск движения по четвертому мосту Новосибирска откладывается на следующий год. В министерстве транспорта региона пояснили, что движение не может быть запущено из-за продолжающихся работ по устройству ливневой канализации и локальных очистных сооружений.
Кроме того, на мостовом сооружении не закончены работы по установке осветительного оборудования и средств организации безопасного дорожного движения.
Ранее подрядчик предупредил о том, что рабочее движение по мосту не будет открыто до конца текущего года. Сообщалось, что проблема в финансировании. Выделенные из федерального бюджета 2,8 млрд рублей, а также оставшиеся от гранта 1,2 млрд по-прежнему заморожены на счетах области, рассказали в пресс-службе «ВИС».
В пятницу, 4 октября, группа «ВИС» сообщила также, что строительство поликлиники № 16 в Новосибирске идет активными темпами. Строители приступили к возведению 3-го этажа здания. Темп работ ускорился в августе 2024 года, когда было возобновлено финансирование проекта.