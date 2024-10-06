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Прокуратура заставит подрядчика отремонтировать дорогу в Большое Голоустное

Пришедший в негодность участок недавно отремонтированного Голоустненского тракта будет ремонтировать подрядчик по гарантии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Ремонт вела компания «СПМК-7».

Дорожное покрытие на участке с 47 по 58 километр очень быстро разрушилось: здесь много ям и выбоин. Ремонт шёл в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». После проверки прокуратура внесла в «Дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» представление с требованием привести участок трассы в нормативное состояние.

«Дирекция» заключила новый госконтракт на замену изношенных слоёв асфальта и подала иск в суд с требованием обязать подрядчика устранить возникшие дефекты. По гарантии и за свой счёт.

Прокуратура