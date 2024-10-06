Прокуратура заставит подрядчика отремонтировать дорогу в Большое Голоустное

Дорожное покрытие на участке с 47 по 58 километр очень быстро разрушилось: здесь много ям и выбоин. Ремонт шёл в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». После проверки прокуратура внесла в «Дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» представление с требованием привести участок трассы в нормативное состояние.