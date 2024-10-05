Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе

«Провести с 2 по 5 декабря 2024 года в городе Уфе Республики Башкортостан шестой Ялтинский международный экономический форум в рамках Международной недели бизнеса — 2024», — сказано в тексте документа.
Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя председателя Совета министров Республики Крым — министра финансов РК Ирину Кивико.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.
Шестой по счету ЯМЭФ должен был пройти в апреле 2022 года, затем даты сдвинули на конец года из-за нестабильной международной ситуации. Впоследствии ЯМЭФ был перенесен на 2023 год. Как ранее сообщал глава республики, мероприятие планировалось провести в сентябре этого года в Москве, приурочив его к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
I Ялтинский международный экономический форум прошел
II ЯМЭФ состоялся
III ЯМЭФ состоялся
IV ЯМЭФ проходил
V ЯМЭФ проходил в период с 17 по 20 апреля 2019 года. Число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. По итогам форума было заключено более 102 соглашений на 215 млрд рублей.