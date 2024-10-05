Среднемесячная зарплата в Самарской области летом 2024 выросла до 68 тыс. рублей

В топ-3 отраслей, где работники получают самые высокие зарплаты, вошли: финансы и страхование (105 556 рублей), добыча полезных ископаемых (97 343) и обрабатывающие производства (90 522). Самые низкие доходы в Самарской области в июле 2024 года были у тех, кто занимается административной деятельностью (40 674 рубля), у работников сферы образования (40 723), а также у сотрудников гостиниц и общепита (40 734).