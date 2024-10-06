Пермский фармацевт выкупит аптечную сеть в Приморье

По информации портала, остальные 10% Приморской фармацевтической сети останется у ее основателя, бизнесмена Александра Монастырева. На данный момент доля находится под обременением «Сбербанка».
Отмечается также, что первое время аптеки будут работать под старым брендом, однако позже могут быть переименованы. Причиной сделки могли стать финансовые проблемы «Монастырева.рф» — ряд аптечных филиалов, по словам господина Монастырева, оказались убыточными.
ООО «Радника» было зарегистрировано в 2013 году во Владивостоке. По данным Rusprofile, выручка компании за 2023 год составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 95 млн руб.
«Планета здоровья», созданная пермским бизнесменом Александром Броварцом, является одной из крупнейших российских аптечных сетей. Как сообщается на сайте холдинга, сеть насчитывает 2,3 тыс. аптек в 50 регионах России. По итогам 2018 года сеть занимала 2,9% коммерческого рынка лекарств, свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. Годовой оборот компании составляет 35,7 млрд руб. В ряде регионов РФ сеть, по оценке RNC Pharma, занимает лидирующие позиции: в Пермском крае, Удмуртии и Кировской области. Правообладатель бренда «Планета здоровья» — ООО «АСП» на 100% принадлежит господину Броварцу.