Пермский фармацевт выкупит аптечную сеть в Приморье

«Планета здоровья», созданная пермским бизнесменом Александром Броварцом, является одной из крупнейших российских аптечных сетей. Как сообщается на сайте холдинга, сеть насчитывает 2,3 тыс. аптек в 50 регионах России. По итогам 2018 года сеть занимала 2,9% коммерческого рынка лекарств, свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. Годовой оборот компании составляет 35,7 млрд руб. В ряде регионов РФ сеть, по оценке RNC Pharma, занимает лидирующие позиции: в Пермском крае, Удмуртии и Кировской области. Правообладатель бренда «Планета здоровья» — ООО «АСП» на 100% принадлежит господину Броварцу.