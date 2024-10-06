Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара и курс евро на 6 октября

В Национальном банке указали курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 6 октября 2024 года, воскресенье. В итоге курсы евро, доллара и российского рубля сохранены на выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 6 октября, Нацбанк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2641 белорусского рубля, 1 евро — 3,6030 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4607 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу и субботу, 4 и 5 октября, соответственно, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
И стало известно, что длинные выходные будут в Беларуси в ноябре 2024 года.
Еще Нацбанк Беларуси обнародовал курс доллара и курс евро на 5 октября.