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Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара и курс евро на 6 октября

Национальный банк Беларуси определил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 6 октября 2024, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке указали курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 6 октября 2024 года, воскресенье. В итоге курсы евро, доллара и российского рубля сохранены на выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на воскресенье, 6 октября, Нацбанк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2641 белорусского рубля, 1 евро — 3,6030 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4607 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу и субботу, 4 и 5 октября, соответственно, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.

И стало известно, что длинные выходные будут в Беларуси в ноябре 2024 года.

Еще Нацбанк Беларуси обнародовал курс доллара и курс евро на 5 октября.