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В Уссурийске изъяли и уничтожили более 24 кг запрещенных сыров из Европы

Санкционная продукция была произведена в Италии, Германии и Франции.

Источник: Freepik

Сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора провели рейды в двух магазинах на улице Некрасова в Уссурийске. В ходе проверки была обнаружена запрещенная к ввозу санкционная продукция — иностранные сыры общим весом свыше 24 кг, произведенные в Италии, Германии и Франции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Законодательство России запрещает ввоз таких товаров, в связи с чем обнаруженные сыры были изъяты. Уничтожение продукции произошло под надзором должностных лиц на специализированном предприятии в городе Артеме.

Напомним, В Приморье Россельхознадзор выявил нарушение единых ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС в партии лакомств для кошек и собак общим весом более 15,7 тонны, ввезенной из Китая.

санкции