В Уссурийске изъяли и уничтожили более 24 кг запрещенных сыров из Европы

Сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора провели рейды в двух магазинах на улице Некрасова в Уссурийске. В ходе проверки была обнаружена запрещенная к ввозу санкционная продукция — иностранные сыры общим весом свыше 24 кг, произведенные в Италии, Германии и Франции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.