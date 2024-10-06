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Нехватку топлива на некоторых АЗС объяснил глава Минэнерго РК

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге журналистам 6 октября 2024 года прокомментировал ситуацию с топливом в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Саткалиев заверил, что в Казахстане есть более чем 27-дневный запас дизельного топлива, 45-дневный запас бензина и авиационного керосина.

«Мы уверены, что никаких проблем не будет. В некоторых регионах на отдельных заправках возникли вопросы, связанные с дефицитом сжиженного газа. Это связано с уборочной кампанией и дождями. Наши сельхозтоваропроизводители и регионы запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного газа для сушки зерна и зернобобовых. В связи с этим нам пришлось изыскать дополнительные объемы. В стране нет дефицита ни одного вида нефтепродуктов», — заявил он.

При этом он добавил, что в рамках утвержденного Индикативного баланса между Казахстаном и Россией на 2024 год имеется возможность импорта российских автобензинов до 285 тыс. тонн в 2024 году.

«Цена реализации “народного” Аи-92 не может превышать предельной цены — 205 тенге/литр, установленной государством», — резюмировал он.

топливо