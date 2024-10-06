Нехватку топлива на некоторых АЗС объяснил глава Минэнерго РК

«Мы уверены, что никаких проблем не будет. В некоторых регионах на отдельных заправках возникли вопросы, связанные с дефицитом сжиженного газа. Это связано с уборочной кампанией и дождями. Наши сельхозтоваропроизводители и регионы запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного газа для сушки зерна и зернобобовых. В связи с этим нам пришлось изыскать дополнительные объемы. В стране нет дефицита ни одного вида нефтепродуктов», — заявил он.