Ижевский девелопер получил разрешение на строительство жилья на Вышке II

Застройщик «Федерация» из Удмуртии, недавно вышедший на пермский рынок, готовится возвести свой первый крупный жилой комплекс в Перми — на ул. Ивана Франко. Об этих планах «Федерации» стало известно в августе. На участке по ул. И. Франко, 33, компания планирует квартальную застройку из семи домов. Три из них будут многоподъездными, а четыре — в формате урбан-вилл (дома невысокой этажности с одним общим входом, рассчитанные на ограниченное число квартир). Девелопер возведет свыше 50 тыс. кв. м жилья и 4 тыс. кв. м коммерческих помещений.